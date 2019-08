Carlos Rivera se muestra al natural en Instagram y enamora a sus seguidoras

Una de las tendencias más de moda entre los artistas en las redes sociales es mostrarse tal cual como son, sin recurrir a photoshop o algún filtro en especial que esconda defectos que puedan tener en el rostro o cuerpo. A esta se sumó el cantante mexicano Carlos Rivera.

El galán mexicano, a quien recién escuchamos como Simba en la nueva versión del Rey León de Disney, compartió una fotografía en su Instagram donde se muestra "tal como es" sin ningún tipo de retoque.

“This is me… Sí, son ojeras. Sí, las tengo desde que soy niño, viene de familia. No, no estoy cansado. No, tampoco triste. Sí, las podía borrar con photoshop pero, ¿Para qué? Si así soy”.

Sus seguidoras no tardaron en demostrar todo su apoyo a Carlos Rivera en un momento de vulnerabilidad y valentía. Los comentarios fueron todos en apoyo y dirigidos a que igual se ve muy guapo, con o sin retoques.

El próximo proyecto de Rivera, ¿Quién es la máscara? está por estrenarse y es una nueva competencia de talentos, muy al estilo de un programa estadounidense similar.

También tiene un nuevo sencillo llamado 'El Destino' junto a la cantante española Natalia Jiménez y ya es un éxito en YouTube donde acumula más de un millón de vistas.

