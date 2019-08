Quién fue la primera novia de Luis Miguel y qué ha sido de su vida

Luis Miguel, el legendario Sol de México ha acumulado una larga lista de relaciones amorosas a lo largo de su vida, unas más escandalosas que otras. El cantante siempre se ha caracterizado por ser un Don Juan y ser muy reservado con su vida privada y amorosa.

Una de sus relaciones más recordadas por el artista es la que tuvo con su primera novia, su primer gran amor. Acá te decimos de quién se trata y por qué ella decidió terminar la relación con el cantante.

La primera mujer que robó el corazón de Luis Miguel es la reconocida fotógrafa Mariana Yazbek. Ella participó en la producción del videoclip del tema Cuando calienta el sol, uno de los primeros éxitos del artista.

En una entrevista, Mariana dio algunos detalles de su relación con el cantante y contó cómo fue que se conocieron.

“Yo hacía la producción del video de ‘Cuando calienta el sol’, y me encargué del casting, locaciones… Luis Miguel me pidió que saliera en el video y le dije que no, porque no me sentía cómoda”, relató en la entrevista.

Asimismo reveló que terminó su relación con él porque no soportaba el acoso de los medios de comunicación.

Tras su ruptura, Yazbec ha seguido con su carrera de fotografía. A través de su cuenta de Instagram, se pueden ver algunas fotografías de ella y de sus modelos, la mayoría estrellas de la farándula.

“La verdad que ahorita ya estoy más tranquila. Hace un año estaba escondida en mi estudio… No me afectó, pero me agobió porque de pronto se viene una cosa de hace muchísimos años que dices: ¿Qué pasó?, entonces es más complicado para mí”, contó la fotógrafa.

