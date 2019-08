La modelo reveló el nivel de vanidad que tiene con su cuerpo. El procedimiento estético al que Sara Uribe se sometió por un "gordito".

Sara Uribe es una de las mujeres de la farándula colombiana que ha cautivado gracias a su belleza, talento y carisma. Si bien hace algunos años protagonizó uno de los escándalos más sonados de Colombia, poco a poco ha recuperado la admiración y cariño de los internautas.

Actualmente la presentadora comparte en sus redes sociales algunos momentos significativos en su vida; que en su mayoría son familiares. Sin embargo, en una de sus recientes publicaciones reveló como luce su cuerpo tras seis meses de haber dado a luz, a su primogénito Jacobo.

A pesar de que deslumbra con su figura, la modelo sorprendió con el nivel de rigurosidad con el que cuida su cuerpo. Por medio de sus historias de Instagram, Sara reveló que se encontraba realizado una "Lipo sin cirugía".

"Hola, estoy por acá, vine a consentirme. Vengo a hacerme la lipo sin cirugía. Después del embarazo me quedó un poquito la piel despegada y obviamente un poquito de grasa localizada que no he podido bajar ni con el ejercicio", expresó.