Andrea Legarreta se ‘codea’ con Kate Middleton y Meghan Markle

Hace tan sólo unos días… De esos días comunes y corrientes entre amigos y familia que volteas al cielo y algo te sorprende!! 😱😳 Gracias por una tarde tan especial en el #palaciodebuckingham #BuckinhamPalace @miarubinlega @ninarubinl y yo la pasamos súper al lado de todos ustedes!!! …. Ay ya! Seguro van a empezar a decir que no es real!!… #chale 😰🤥🤫🤫🤫🤫🤪🤪🤪🤪 La familia sí es “Real” que no?? 😜