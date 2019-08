La tensa polémica que enfrentó a Fer Figueroa y Daniella Chávez

La influencer Fer Figueroa y la modelo Daniella Chávez son las protagonistas de una nueva polémica que tiene como foco central el fútbol.

La controversia se remonta hace algunas semanas, cuando la ex chica Playboy criticó la gestión del entrenador de O'Higgins de Rancagua Marco Antonio Figueroa, indicando que el equipo "no juega a nada".

Dichas palabras tuvieron su réplica por parte del mismo director técnico, quien se refirió al tema durante una conferencia de prensa. "Hay una señorita que se dice hincha de este club, que dice todas las veces que el equipo no juega a nada. Me encantaría que viniera acá, pero vestida sí, y que me enseñe lo que sabe de fútbol. Pero, como ella, son muchos los que no saben lo que es estar en una cancha de fútbol y estar horas trabajando, luchando con el clima. No es fácil ser director técnico", señaló.

Tras esto, Daniella Chávez respondió las declaraciones del 'Fantasma' Figueroa a través de Twitter y calificó como una vergüenza la manera en que se expresó. "Desnuda merezco el mismo respeto que con ropa", escribió.



Diego Boneta y Mayte Rodríguez demuestran su amor con romántica fotografía La pareja de actores publicó el mismo registro en redes sociales

Pero el tema no quedó ahí. Luego del triunfo de O'Higgins sobre Colo Colo el pasado 8 de agosto, la hija del entrenador le envió algunos mensajes a la modelo a través de redes sociales. "Twittea ahora po", puso, agregando un nuevo descargo en el que salió en defensa de su padre.

"Una persona que agrede o habla mal de mi familia no se merece nada de mí. Y lo único que estoy haciendo es defender a una de las personas que más amo en este mundo que es mi papá. Creo que ustedes harían lo mismo, ¿o no?", expresó.

Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas por la modelo, que se manifestó nuevamente a través de Twitter. Eso sí, con un ácido comentario en el que ironizó con el mensaje de Fer Figueroa. "Good night. Besos desde Miami. Disfrutando la vida mientras tú hablas mal de mí", escribió Daniella Chávez.

"Dicen que era algo impresionante": Paty Maldonado desclasifica detalle del matrimonio de Cathy Barriga La opinóloga dio a conocer el detalle en su programa radial

Te recomendamos: