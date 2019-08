Sarah Spencer, la supuesta hija de Lady Di, estaría en contacto con sus hermanos William y Harry

View this post on Instagram

CASAMENTO: O casamento foi um acontecimento mundial. Em uma linda quarta-feira do dia 29 de julho de 1981, Príncipe Charles e a Princesa Diana se casaram na Capela Saint Paul, por ser maior que a Abadia e com isso, permitir uma procissão mais longa do casal até o Palácio de Buckingham após a cerimônia. O casamento recebeu aproximadamente 3.500 convidados e para a festa no Palácio, apenas 120 pessoas tomaram café da manhã com eles. Pela televisão, foi o primeiro casamento a ser transmitido ao vivo pelo mundo, foram aproximadamente 750 mil espectadores. O matrimônio custou, na época, US$ 48 milhões.