Kika Silva genera debate tras comentario sobre el consumo de carne

Hace unos días, se dio a conocer un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que instaron a reducir el consumo de carne para frenar el calentamiento global. El documento advierte que para generar un impacto en beneficio del planeta, se debe reducir el consumo de este tipo de alimento, disminuir la deforestación y aumentar el uso sostenible de la tierra. Fue precisamente este estudio, el que motivó una reciente publicación de Kika Silva en redes sociales.

La deportista realizó una extensa reflexión en torno a los hábitos alimenticios y cómo ella ha logrado modificarlos. También se mostró optimista frente a la posibilidad de bajar el consumo de productos de origen animal y compartió varias fotografías mostrando opciones sin carne, que pueden ser igualmente sabrosas.

"Siempre he pensado que cada uno es libre de ser y actuar como quiera, pero a raíz de lo que se hablo hace poco en la ONU con respecto al calentamiento global y el agua, les quería contar que yo era fanática de la carne y de un día para otro por una experiencia personal la dejé por completo durante casi 2 años", dijo.

"Después un día volví a comer porque sentí que mi cuerpo me lo pidió, pero para ser más exacta fue de antojada y lo que más extrañaba era la hamburguesa. Hoy como en pocas ocasiones y les prometo que he encontrado muchas alternativas vegetarianas ricas incluso que tienen sabor a carne. He visto a mi alrededor a mucha gente que le encanta la carne, que no piensan en probar otra opción, y cuando les he dado de probar ¡les encanta!", agregó.

"Hoy hay muchas opciones ricas, sabrosas e incluso hamburguesas que parecen de carne. Eso. Solo contarles que es algo que me pone feliz ver cómo podemos bajar el consumo de la carne y seguir gozando de las cosas ricas", cerró Kika Silva, provocando un intenso debate en redes sociales.

Mientras que algunos se cuadraron con su opinión, otros le aconsejaron hacer caso omiso a dicho estudio. "Yo en mi caso no podría ser vegetariano, no vivo sin la carne", dijo un usuario.

También hubo quienes profundizaron más en el tema y señalaron que el problema no tiene que ver con el consumo de carne en sí, sino con los niveles de producción de las industrias. "Creo que el problema no es comer carne, el problema es que la industria genera más carne de la que se consume, y al final termina en la basura. Es cosa de ver los supermercados la cantidad de carne que botan", expresó una persona.

Otras personas dieron su testimonio sobre cómo les ha afectado la dieta sin productos de origen animal. Esto, apoyando las palabras de Kika Silva. "Yo dejé todo tipo de carne y derivados de animales. Ya van 8 años de mi decisión y en verdad no extraño nada. El futuro se viene vegano", dijo una mujer. "Yo cada vez como menos carnes rojas porque me cae realmente pesada al estómago. Siento que mi cuerpo es cada vez más intolerante a la carne", comentó otra.

"Creo que tu mensaje es muy claro y optimista. Bajar el consumo es el punto de cambio. The future is Vegan", señaló otro usuario. "Yo la deje hace 5 años sin ser muy consumidora. Lo hago por el amor a los animales. Mis respetos a la vida, simple", fue otra de las reacciones.

