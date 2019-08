La modelo explotó frente a las constantes críticas que recibe por algunos productos que compra para su hijo. Carolina Cruz explotó contra quienes la critican constantemente

Carolina Cruz desde hace dos décadas se convirtió en una figura pública nacional. Si bien participó en algunos reinados, fue su rol como presentadora lo que la catapultó a la fama.

A pesar de que la mujer se ausento por algunos años de la televisión, actualmente es una de las presentadoras de Día a Día. Y como es común en este momento, su imagen en redes sociales no pasa desapercibida.

Como un método de estar más en contacto con sus seguidores, Carolina es muy activa en Instagram. Aparte de promocionar algunas de las marcas con las que trabaja, también comparte un poco sobre su rol como mamá.

Y es que Matías, su hijo, es el centro de la vida de la modelo. Pero, al parecer hace poco algunos internautas le generaron disgusto a Carolina.

Según la empresaria todo comenzó porque reveló que compara algunos de los juguetes de su primogénito en el exterior; Estados Unidos para ser precisos.

Al dar a conocer la información algunos usuarios de la red social la criticaron por no apoyar la industria nacional. No obstante, ella respondió:

"Hay cosas que no se consiguen en Colombia, yo compro muchas cosas colombianas, obvio sí, pero si no las encuentro las compro por fuera como a cualquier persona, sino que a uno lo juzgan más de la cuenta y la gente en Colombia es muy cansona " .

En respuesta a esto, algunos internautas la apoyaron. Pues por el hecho de ser una imagen pública algunas personas se creen con la atribución de criticar, pero la realidad es otra.

Mientras que por otro lado, algunos no pasaron por alto el hecho que generalizara que "los colombianos son muy cansones". Es por eso que le recomendaron no exponer su vida de esa manera por medio de sus redes sociales.

"Si la gente es muy cansona, caso omiso", "Carolina Usted es una presentadora que me cae muy bien pero respecto a su comentario de que los colombianos son muy cansones quiero decirle que cuando uno pública su vida pues está expuesto que las demás personas no estén de acuerdo y usted debe aceptar los comentarios o de lo contrario no publique toda su vida porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que ustedes hacen", son algunos de los comentarios