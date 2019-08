Liam Hemsworth rompió el silencio sobre su ruptura con Miley Cyrus

Luego de más dr 12 años de un romance intermitente, Liam Hemsworth y Miley Cyrus anunciaron el fin de su relación y, por si esto fuera poco, a pocas horas de haberse conocido la noticia, la ex chica Disney fue captada besándose apasionadamente con otra mujer, Kaitlynn Cartes, ex cuñada de Kendall y Kylie Jenner.

Hemsworth también decidió distraerse de su separación y, por esa razón, salió a surfear junto a su hermano Chris.

Al ver al actor, la prensa de inmediato lo interrogó por su actual situación. La respuesta que dio el joven fue precisa.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth tuvieron 8 meses casados

"No entiendes cómo es. No quiero hablar de eso, amigo", le dijo a un periodista del Daily Mail Australia.

Por su parte, Miley ha estado más activa que nunca en sus redes sociales y no le ha importado ser vista junto a la ex de Brody Jenner. Por el contrario, no se ha cansado de hacer publicaciones de sus vacaciones en Italia.

💔🔥💔🔥💔¡OMG! @MileyCyrus y @LiamHemsworth han terminado su relación, a menos de un año de haberse casado … Así lo informó la revista #People … 😱😱😱 pic.twitter.com/2UY2RS73dq — Radio Artefacto (@artefacto_radio) August 11, 2019

"No luches contra la evolución, porque nunca ganarás. Al igual que la montaña en la que estoy parado, que una vez estuvo bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable", escribió Miley en una de sus más recientes publicaciones.

Te mostramos en video: