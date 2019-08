La vida de lujo que Ana La Salvia disfruta desde que se casó con un millonario

View this post on Instagram

Espectacular el diseño de @edgarlozzano de mi vestido en la boda civil 🤩💙 -Lugar @theviewVictoria -Wedding Planner (Barb) @Frenchkissevents -Fashion stylist @sussanjimz -Make up @quiketoo -Photographer @luiswolosky -PR @Sergio.Scarpett -Food @truffles_catering -Flowers @rookandrose -Nails @anapao_payolita @drjuancarlosarellano @clvbeautyc @depilitegold #felicidad #festejo #boda #wedding #friends #bridemakeup #bridedressing #bridemakeup #love #future #married #matrimonio #elegancia #glamour #designer #flowers #decoration #family #reallove #dreams #passion #happiness #esperanza #hope #freedom