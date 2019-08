Lupillo Rivera se tatúa el rostro de Belinda y su exesposa reacciona

Mucho se había especulado sobre el supuesto tatuaje que Lupillo Rivera se habría hecho con el rostro de Belinda, pero la revista People en Español mostró las imágenes que confirman la nueva marca que el cantante se hizo en honor a su excompañera de La Voz México, con quien lo han involucrado es una “relación amorosa”.

Aunque ambos han negado que exista un romance los rumores cada vez se intensifican más, ya que en varias ocasiones se les ha visto juntos en diferentes lugares y con el nuevo tatuaje de Lupillo, la relación parece ser una realidad.

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo, no se quedó callada sobre el tatuaje del cantante. Con tan solo un año de separados luego de 12 años de noviazgo y 3 de matrimonio, la mujer ha sido constantemente cuestionado sobre lo que piensa acerca de la nueva vida de su ex.

‘‘No me interesa, no tengo respuesta para eso porque no me interesa, que se tatúe lo que quiera", aclaró Mayeli.