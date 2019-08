Creadores de 'Game of Thrones' se unieron a Netflix con millonario acuerdo

View this post on Instagram

David Benioff e Dan Weiss, criadores, roteiristas e showrunners de Game of Thrones, acabam de deixar a HBO e assinar um contrato com a Netflix para desenvolver novos projetos do serviço de streaming. O valor não foi revelado oficialmente, mas de acordo com o The Hollywood Reporter, os dois teriam recebido US$ 200 milhões ou R$ 790 milhões na cotação de hoje (08). A dupla chegou a entrar em negociações com a Disney e a Amazon, mas acabou recebendo uma oferta maior da Netflix. Apesar do acordo, Benioff e Weiss ainda estão trabalhando em uma trilogia de Star Wars para a empresa do Mickey Mouse. Em uma declaração conjunta, Benioff e Weiss afirmaram: Nós tivemos uma bela jornada na HBO por mais de uma década e nós somos gratos a todos lá por sempre nos fazer sentir em casa. Ao longo dos últimos meses, nós passamos muitos meses conversando com Cindy Holland e Peter Friedlander, assim como Ted Sarandos e Scott Stuber. Nós lembramos das mesma cenas dos mesmos filmes dos anos 1980; nós amamos os mesmos livros; nós estamos empolgados pelas mesmas mesmas possibilidades de narrativas. A Netflix construiu algo surpreendente e sem precedentes e nós estamos honrados por eles nos convidarem a nos unirmos a eles. Fonte: Jovem Nerd