"Esto es una lección": 'Pollo' Valdivia revela la práctica que lo condujo a desarrollar artrosis

Se lo toma con humor. El animador de Toc Show, de TV+, Juan Carlos 'Pollo' Valdivia fue invitado al matinal Muy Buenos Días para hablar sobre la artrosis que le fue diagnosticada recientemente. Se trata de una enfermedad degenerativa que descubrió tras acudir al médico y realizarse una serie de exámenes.

Según contó, una de las primeras cosas que sintió, fue un dolor agudo e intenso en el empeine de su pie derecho. "Yo caminaba y me dolía y dije: 'esta cuestión es una lesión'. Es muy agudo, es muy doloroso y cuando te sacas los zapatos o los calcetines duele mucho. Es permanente", dijo, comentando que se le quitó en el lapso de una semana.

Seis meses después, las molestias volvieron a aparecer. Sin embargo, afectaron su otro pie. "Un dolor inmenso, agudo, que te duele hasta la sábana cuando se pone encima del pie", ejemplificó, comentando que su esposa Claudia Conserva pensó que podía tener gota.

"Fui al médico, porque me seguía doliendo, y él me dijo: 'vamos a hacer aquí exámenes de verdad, radiografía, ecografía y todo'. Después me fui donde el traumatólogo, un especialista, y chequea, y me dice: 'mira cabrito, lo que tienes acá es un desgaste de cartílago'. Que es lo que les pasa a todos, pero que afecta mayoritariamente a las mujeres. Y es en los pies, en la rodilla, en los codos y en la columna", detalló.

Consultado por los motivos que condujeron a esta enfermedad, 'Pollo' Valdivia dijo que podía deberse a su constante uso de las escaleras. "Como tengo TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), no estoy usando ascensores. Trato de evitarlos. Y ahí dije: 'esto es una lección de subir escaleras'. Pero nada, finalmente descartamos gota, lo que es muy bueno, y era artrosis", explicó.

Sobre la enfermedad, aclaró que es degenerativa y que se va agudizando con el paso del tiempo. También indicó que los dolores son muy intensos y que pueden tratarse con analgésicos.

