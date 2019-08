Santiago Ramundo señaló que Julián Gil no es el "culpable" de su ruptura con Geraldine Bazán

View this post on Instagram

Julián Gil es mi amigo y siempre está al tanto de lo que me sucede a nivel laboral y personal. Aunque estaba implícito en el posteo anterior, aclaro qué Julián Gil también es víctima de las versiones falsas y maliciosas, ya que jamás me mencionó algo semejante. Es un caballero, y así debe ser tratado. Con este video doy por finalizado el tema, gracias por el respeto y cariño