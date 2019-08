Kevin Spacey lee improvisadamente un poema en un museo luego de escándalo de 'abuso sexual'

Kevin Spacey sorprendió a los visitantes del museo de Roma con una extraña lectura de la obra del poeta italiano Gabriele Tinti, "The Boxer".

No está claro lo que Spacey esperaba lograr con el truco. La carrera del actor comenzó en 2017 después de que más de una docena de personas lo acusaran de agresión sexual. Sin embargo, tuvo una ruptura legal en julio, cuando los fiscales retiraron un caso penal en el que Spacey fue acusado de agredir sexualmente a un ayudante de camarero de 18 años en Nantucket.

Con ese caso detrás de él, el ganador del Oscar apareció junto a la estatua "Boxer at Rest" en el Museo Nacional Romano para recitar un poema sobre un pugilista averiado que Tinti dijo que se inspiró en la recesión profesional de Spacey. Puedes ver un clip de su lectura a continuación.

#KevinSpacey on a surprise visit to Palazzo Massimo, a museum at Rome, Italy.

He was reading a poem written by Gabriele Tinti called “The Boxer” 🚀

(Credited to: @repubblica) pic.twitter.com/EUoCKNgrQf

— BOLT ϟ (@KeyserBolt) August 2, 2019