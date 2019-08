Fran García-Huidobro se quiebra tras recordar episodios de violencia en televisión

Un emotivo momento fue el que se vivió en el programa Sigamos de Largo, de Canal 13, cuando Fran García-Huidobro rompió en llanto al recordar los violentos episodios que vivió en televisión.

Todo ocurrió cuando junto a los invitados Javiera Correa, Enzo Gnecco y Jennifer Warner, hablaron acerca del acoso laboral cuyas denuncias han ascendido a 1069 en lo que va del año. En este contexto, aprovechó la visita de Warner para hablar sobre el extinto programa farandulero S.Q.P, en donde compartieron pantalla en los años 2004 y 2005. "En ese tiempo el maltrato en TV era pan nuestro de cada día", comentó la actual coach de neurolingüística.

Fran García-Huidobro se sumó a dichas palabras y repasó algunos de los momentos que vivieron. "Yo recuerdo haber escuchado muchas groserías", partió diciendo. "La persona que teníamos en la muela era extremadamente violenta. Extremadamente violenta, con todos. Con todos los que teníamos la mala suerte de usar un sonoprompter. Pero contigo era particularmente desagradable. Hacía comentarios sobre tu peso, por la forma en como te vestías…", agregó, ofreciéndole disculpas por haber permitido que eso pasara.

"No es necesario Fran", respondió Jennifer Warner, aclarando que esas cosas quedaron en el pasado. "Te vi salir del estudio varias veces llorando", comentó la animadora, antes de estallar en lágrimas.

"Yo no perdí mi trabajo, pero perdí 10 kilos. Yo me fui de ese programa pesando 41 kilos. Hoy peso 49 , y después de algunos años me di cuenta del daño profundo que me hizo pasar por esa violencia", dijo con evidente emoción.

Doctora Cordero responde a Luli: "Ella no ha terminado su enseñanza media" La psiquiatra replicó los dichos de Luli, luego que esta señalara que "no tiene ética y es poco profesional"

Te recomendamos: