Cata Pulido sobre las críticas tras su detención: "La gente es súper maleducada"

La actriz Cata Pulido fue la nueva invitada al programa No Culpes a la Noche, de TVN, en donde conversó con Kathy Salosny y Cristián Sánchez sobre el altercado que tuvo con Carabineros y que le costó su trabajo en el canal La Red. También se refirió a su presente como parte del café concert Viejas Juliás, encabezado por Raquel Argandoña y Paty Maldonado. "Lleno total, éxito total. Estamos súper contentas, empieza a itinerar también. Tenemos funciones en el Enjoy de Viña, en Chiloé, en Calama, Antofagasta", comentó sobre el tema.

Consultada por cómo se gestó su participación en dichas presentaciones, confesó que fue una situación muy loca. "Todo lo que ha pasado últimamente en mi vida ha sido muy loco. Cuando me pasó todo esto yo estuve como en estado de coma, porque en verdad estuve como en paréntesis un buen rato, y apareció la Paty Maldonado", dijo.

En este contexto, Kathy Salosny le preguntó sobre el "juicio público" al que se sometió tras la viralización del video. "La gente es súper dura, es súper mal educada, es súper poco empática, pero también recibí harto cariño desinteresado, que eso también me ha llenado harto, y una súper buena recepción en el café concert. No me queda otra", señaló Cata Pulido.

"Mira, yo estuve un ratito ahí en el fango pero me dura poco. Yo no soy una mina depresiva, soy súper tirá pa' arriba, de hecho creo que ese es mi gran problema, que yo nunca enfrento mucho los problemas y ahora me estoy haciendo cargo porque sí, colapsé, pelé el cable y ahora estoy en la conducta regular", agregó, comentando que ya había pedido disculpas.

"Ya habíamos tenido las disculpas necesarias de ambas partes, en la interna. Entonces yo tampoco pesqué mucho. Siento que todo el juicio posterior fue muy sobre actuado. He conocido famosos que hacen otras cosas y delitos graves y no salen ni siquiera en las noticias", se defendió, indicando que "fue penca, pero todo es para mejor".

