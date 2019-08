Ariana Grande sorprende a sus seguidores con una foto sin maquillaje

Una de las más grandes cantantes de la actualidad es Ariana Grande, con su gira Sweetner ha logrado llenar estadios alrededor del mundo, vendiendo miles de entradas y haciendo delirar a sus fanáticos, así que una fotografía donde luzca su apariencia natural seguro se viralizaría.

Una foto donde vemos a Ariana Grande sin maquillaje se ha viralizado en las redes. La imagen no es nueva, data del mes de junio, pero no deja de asombrar a sus seguidores ver a la cantante en su estado más vulnerable y debemos decir: ¡se ve hermosa!

omg no make up!?!? @ArianaGrande ur the freakin’ cuteeeest pic.twitter.com/n02bGbkOd3

— izabel (@izaagrande) June 22, 2019