Scott Disick reveló lo que sintió verdaderamente durante su relación con Kourtney Kardashian

En la nueva serie de Scott Disick, Flip It Like Disick, la estrella de la realidad se mostró sincero sobre cómo se sintió durante su antigua relación intermitente con su ex novia Kourtney Kardashian.

En el adelanto, el diseñador de Talentless se abre a la mayor de las Kardashian sobre su comportamiento durante su antigua relación romántica, reflexionando sobre cómo ha crecido desde ese momento.

“Siento que hace años, cuando era más joven y esas cosas, no sé si he estado motivado para hacer todas estas cosas por los niños y construir casas para ellos", dice Disick, de 36 años, a Kourtney, de 40 años, en su casa. “Estaba tan inseguro sobre cómo me mirarían si ya no fuera genial o joven. Y ahora, no podría estar más feliz. Pero seré sincero: nunca hubiera imaginado conducir a los niños a la escuela y esas cosas".

Kardashian interviene para decir: "Sí, no, me dijiste todo el tiempo que no eras el papá del fútbol". "Ahora que es parte de la vida y quieren que esté allí, estoy feliz de estar allí". ¿Sabes a qué me refiero? ”Agrega Disick.

Kourtney elogia a su ex novio por su crecimiento, y señala que inicialmente no "realmente apreció" lo que tenía en ese momento. Luego señala cómo cree que él estaba "deprimido" durante ese período de su vida, a lo que Disick menciona cómo la muerte de sus padres lo afectó.

Disick luego reconoce que tiene "una vida diferente ahora", a lo que Kardashian agrega: "Definitivamente has recorrido un largo camino. Estoy muy orgullosa de ti".

