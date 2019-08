Netflix anuncia las voces en español de los personajes de El Cristal Encantado

View this post on Instagram

Nuevas imágenes de #ElcristalencantadoLaeradelaResistencia que estrena en #Netflix el viernes 30 de agosto. (Se basa en #TheDarkCrystal, el largometraje de #JimHenson de 1982 y cuenta una nueva historia épica, ambientada muchos años antes de los eventos de la película. Se realizó utilizando títeres clásicos con efectos visuales de vanguardia).