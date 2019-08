María Teresa Matus responde rumores de supuesta relación con misterioso mensaje

La mayor incertidumbre entre los seguidores de María Teresa Matus, tiene que ver con su presente amoroso. La ex esposa de Arturo Vidal se ha hecho presente en redes sociales con enigmáticos mensajes y publicaciones, causando grandes dudas entre los usuarios de redes sociales.

La última de estas tiene que ver con una reciente fotografía tomada en Barcelona, España, en la que aparece posando frente a la cámara. "Enjoy the moments now, because they don’t last forever… (Disfruta los momentos ahora, porque no duran para siempre", fueron las palabras con que acompañó la imagen y que generaron una serie de especulaciones en torno a quién podrían estar dirigidas.

Sin embargo, el mayor misterio vino después, cuando una mujer le hizo un comentario aludiendo a su vida amorosa. "Jaaajjaaa asi se hace quédate con el guapetón de tu historia", expresó la desconocida, a quien María Teresa Matus le respondió con un breve mensaje, compuesto por tres emojis. "😅😅😅", puso.

La mujer aludía a un video publicado por María Teresa Matus a fines de julio. El breve registro levantó las sospechas sobre un posible nuevo romance. Esto, luego que mostrara sus manos entrelazadas con las de un hombre de quién aún se desconoce su identidad.

En las imágenes solo apareció un corazón, por lo que inmediatamente se presumió que podría tratarse de un nuevo amor. Y es que desde su ruptura con el deportista, la madre de tres hijos se ha mantenido en completo hermetismo.

