Geraldine Bazán prueba que estar soltera te vuelve más radiante, y nadie puede juzgarte por eso

La vida… Vale todos y cada uno de los momentos vividos. Las alegrias, aprendizaje, lágrimas, éxitos, fracasos,manchas (por el exceso de sol), canas, líneas de expresión, arrugas, estrías, “la buena vida” o “mala” Siiii todo eso y más es parte de la vida… De la mía, la tuya y de los que les falta por vivirla!!! @fspuntamita @puntamita