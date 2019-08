Hija de Viviana Nunes luce idéntica a su madre ¡Parecen gemelas!

Si bien se encuentra alejada de la televisión, lo cierto es que Viviana Nunes se mantiene muy activa en redes sociales, en donde comparte registros de su día a día y algunos de sus momentos junto a sus amigos y familiares. Precisamente esto último fue lo que hizo hace un tiempo, cuando publicó algunas imágenes junto a su hija Natalia Zerene, de 30 años.

La actriz mostró algunas fotografías junto a la joven, con quien viajó a Madrid, España en julio pasado. "Hermosa conexión con mi hija", fue uno de los textos con que acompañó las imágenes, en las que dejó ver el gran parecido entre ambas.

En 2017, Viviana Nunes concedió una entrevista a LUN, y se refirió al gran parecido que tiene con Natalia. "Todos mis hijos son muy parecidos y son muy mezclados: 50% mamá y 50% papá. Sin embargo, Natalia desde los 10 años hacia adelante empezó a parecerse muchísimo a mí en gestos, en la forma de hablar y hoy en día en que una rejuvenece, nos vemos casi igualitas. Ella avanza y yo retrocedo, jajá", dijo.

Por su parte, la joven reconoce que con el paso de los años se fueron pareciendo un poco más. "Me he dado cuenta de que algo tenemos en común porque todos nos encuentran iguales. Nos dicen que tenemos los mismos gestos y nos reímos igual. Nos preguntan si somos hermanas. En mi trabajo algunas personas no sabían que era hija de Viviana Nunes y me preguntaron si teníamos algún parentesco", comentó al mismo medio.

