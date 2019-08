FOTOS: Ella es Gabriela, la exótica hija de Jorge Salinas que es modelo y youtuber

View this post on Instagram

Living for a summer glowy makeup ✨🌟 • If you’re in Southern California, come to my hands-on MAKEUP MASTERCLASS + MEET & GREET ✨ JULY 28 at @makeupstopacademy in #orangecounty #santaana hosted by ME 💗 • • Tickets are very limited and include: the class (2 makeup looks will be taught!) + GOODIE BAG worth over $300 + Q & A on social media growth + Meet & Greet photo + yummy food + raffle 💄✨ • ALL LEVELS ARE WELCOMED! You do NOT need to be a makeup artist to attend • • SPONSORS FOR THE CLASS INCLUDE: @loreal @garnierusa @aestheticacosmetics @vivecosmetics @shopmakeupstop @urbandecaycosmetics @keniaontiverosoficial @catanobyaniise @tresemme @crownbrush @fifilashesbynatalyg @deamorelashes @aniisebeauty @iseeyoushops @lucieslocadas @mjphotobooth @skyballoonbar + @bellaalwaysspa MANY MORE 💗🛍💄 • EMAIL: [email protected] or DM @catanoglam for TICKETS TAMBIEN HABLAMOS ESPAÑOL** #orangecounty #makeupclass #makeupclasses #makeupacademy #santaana #automaquillaje #ocmua #losangeles #sandiego