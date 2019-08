FOTOS: Marlene Favela y su look moderno durante el embarazo con el que nos enseña a lucir hermosas

View this post on Instagram

Cada año doy gracias a Dios por la increíble y maravillosa vida que me regalo, el universo me no me ha negado nada, he tenido más de lo que siempre soñé, esta vida a sido muy generosa conmigo en todos los sentidos y siempre pensé que ya lo tenía TODO!!!! Y llegaste tú a latir tan fuerte que me estremecí, a enseñarme cada instante que te siento en mi vientre amarte de una forma que no conocía incluso aún sin haberte visto, @bellaseely_ eres el regalo más hermoso de mi existencia!!!! Happy birthday to me 🎂☘️🎂☘️