Ale Valle sobre su salida de La Red: "Le encuentro la razón a los ejecutivos que decidieron echarme"

Este martes, Ale Valle fue invitada al matinal Muy Buenos Días, en donde habló sobre su salida de La Red tras el incidente ocurrido entre Cata Pulido y Carabineros.

La periodista se refirió a sus dichos en contra de los uniformados, a quienes calificó como "cerdos" y "ladrones", y que le costaron su trabajo en el canal. En ese sentido, dijo sentirse arrepentida de generalizar, "porque no todos los carabineros son así".

"Era una conversación coloquial y después la veo casi como una declaración de principios en un medio, fue súper fuerte. Yo lo entiendo y hago el mea culpa, todos generalizamos cuando hablamos, entonces mi error fue generalizar. La declaración fue puesta así como si yo estuviera hablando de todos los carabineros, entiendo que se sientan molestos, pero yo no hablaba de todos", explicó.

La polémica con Cata Pulido

Consultada por su relación con Cata Pulido, luego que esta fuera detenida por forcejear con los uniformados y exigir la devolución de su cédula de identidad, Ale Valle dijo que nunca más habló con la actriz. Es "evidente que duele", le comentó a la animadora María Luisa Godoy. "Duele que una persona con la que tenía buena onda, mande un comunicado así. No soy de piedra, también tengo sentimientos", enfatizó.

También aclaró que nunca estuvo del lado de la actriz. "Yo durante el programa nunca me puse de su lado, yo le dije que fue prepotente, y que no estaba por sobre la ley. Lo más grave fue su forcejeo con carabineros. Tampoco yo soy su mamá", señaló.

"No éramos amigas, decir ‘amigas’ es una exageración, éramos compañeras de trabajo, nos llevábamos bien. Solo diré que tus actos hablan por ti. Ella tiene todo el derecho a hacer lo que sea. Yo creo que ella estaba tratando de salvarse y desde ese punto de vista está bien", aclaró.

Respecto de su salida, indicó que no tuvo mucha comunicación con el canal. "Yo cuando estaba ahí dije: cómo puedo volver a seguir en esto. Si ellos no hubiesen tomado la decisión, lo hubiera hecho yo", comentó, agregando que está de acuerdo con la medida. "Le encuentro la razón a los ejecutivos que decidieron echarme. Yo no podía seguir ahí, ya que es un programa de críticas", cerró.

