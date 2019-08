Netflix canceló The OA luego de solo dos temporadas

La temporada 3 de The OA no va a suceder, desafortunadamente. Se anunció este 5 de agosto que Netflix canceló la serie de ciencia ficción después de dos temporadas, marcando el final del camino.

El programa de televisión original fue creado por los cineastas de The East and Sound of My Voice, Brit Marling y Zal Batmanglij, y lanzado en 2016.

Netflix manifestó su deseo de seguir trabajando con los dos en el futuro: "Estamos increíblemente orgullosos de los 16 capítulos fascinantes de The OA, y estamos agradecidos con Brit y Zal por compartir su audaz visión y por realizarla a través de su increíble arte", dijo la directora de originales de Netflix, Cindy Holland. "Esperamos trabajar con ellos nuevamente en el futuro, en esta y quizás en muchas otras dimensiones".

The OA definitivamente no fue un espectáculo para todos. La primera temporada protagonizó a Marling como una mujer ciega que había estado desaparecida durante siete años, solo para regresar con la vista intacta y las circunstancias de su paradero como una cuestión de intriga.

Si bien Netflix tiene la tendencia de renovar programas para una segunda temporada, cada vez es más difícil alcanzar el umbral para una renovación de la temporada 3.

Todavía queda mucho contenido original en la plataforma de streaming, incluyendo las dos temporadas de The OA para que las veas una y otra vez.

