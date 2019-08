La extraña tradición que obligó a Meghan Markle y Kate Middleton pagar sus vestidos de novia

View this post on Instagram

happy anniversary to these two!! Time flys 🥰🥰🤗🤗 • • • • • • • • • • • #meghan #meghanmarkle #meghanandharry #meghanmarklefashion #meghanmarklestyle #meghan_markle #royals #royal #royalwedding #royalty #british #britishroyals #britishroyalty #archie #duchessofcambridge #duchessofsussex #sussex #dukeandduchessofsussex #queen #anniversary #slay #love #happy #cute #oneyearago #fashion #style #stylish #fashionnova #fashionblogger