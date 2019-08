FOTO La polémica que generó Cynthia Rodríguez, la novia de Carlos Rivera, al compartir foto sin maquillaje

En el mundo del espectáculo y la televisión, el maquillaje es una herramienta que usan los artistas y las personalidades para verse estilizados y óptimos para estar frente a las pantallas. Aunque recientemente Cynthia Rodríguez prefirió mostrarse al natural ante sus admiradores.

La novia de Carlos Rivera de 35 años publicó en su perfil de Instagram una foto sin maquillaje, con la que le llovieron más de 300 comentarios y 40 mil likes.

Es algo que pocas veces ha hecho la animadora de televisión y modelo mexicana, por lo que sorprendió totalmente a sus seguidores.

La polémica foto de Cynthia Rodríguez sin maquillaje

En primer lugar, saltaron comentarios haciendo notar la diferencia del rostro de Cynthia sin estar maquillada.

“Si que cambias mucho”, fue la apreciación de @romeronavaraquel. “No manches, el maquillaje hace maravillas”, agregó @littlemacluis.

“Cambias un buen sin maquillaje pareces otra persona”, enfatizó @aurocolin9.

“Te ves enferma, demacrada sin maquillarte, en pocas palabras no te ves bien”, opinó @claeliza82.

Sin embargo, otros resaltaron sus atributos naturales y la defendieron de los detractores que critican su aspecto.

“Ya quisieran muchas verse así sin maquillaje, no sean envidiosas, a veces la peor enemiga de una mujer es otra mujer, Cynthia te ves muy guapa con o sin maquillaje, además qué cuerpazo te traes, yo no te conocía y ya me caes muy bien, además que me animas y ya ando haciendo ejercicio”, expresó @agaby3.

Nunca hay que desestimar el poder de una mujer al natural y Cynthia Rodríguez demuestra que no necesita de la magia del maquillaje para lucir hermosa.

