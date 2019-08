La esposa del actor Omar Murillo se dejó ver vulnerable al contar sus inicios en la industria musical. Esposa de Ómar Murillo relató cuando le propusieron prostituirse.

Koral Costa además de ser conocida como una polémica mujer; también se considera a sí misma como 'La reina de la salsachoque'. No obstante, la cantante relató entre lágrimas el duro camino que vivió para ser reconocida por su talento.

La mujer reveló durante entrevista con 'La movida' que después de un show, le ofrecieron abandonar su carrera en la música y para dedicarse a la prostitución.

"Un día estaba cantando vallenato y se me acerca alguien y me dice: Bueno. ¿Tú por qué no aprovechas que eres linda, que tienes un buen cuerpo y más bien te prostituyes?", relató la esposa de Omar Murillo en su entrevista.

"Eso no es lo mío", fue la respuesta que en ese momento Koral le dio a esa persona que le había propuesto convertirse en prostituta.

Sin embargo, este hombre no se dio por vencido y continuó insistiendo con su propuesta, por lo que la artista intentó acabar la conversación con la siguiente respuesta: "Aquí este tipo, quiere salir contigo, te proponen que te vayas con ellos".

De hecho, Koral Costa le dijo a 'La Movida' que en un momento hubo una persona que insistentemente le pedía una cita con ella y hasta le llegó a ofrecer una fuerte suma de dinero.

"Una de esas personas me llamaba insistentemente para que saliera con él. Me ofreció 200 millones de pesos para ponerme en el momento que los medios me conocieran", contó la cantante

Pero, Koral continúo creyendo en sus sueños, con el apoyo de sus papás, hasta que poco a poco fue reconocida por su música. Además, añadió que no tuvo que prostituirse para lograr cumplir sus sueños.

"Lo poco o mucho que hoy ven me lo ha regalado Dios. Todo lo que tengo ha sido luchado y trabajado porque nada me ha tocado fácil (…) Los que me querían ver trabajando como put$ o como prepago les digo que aquí estoy, no tuve que prostituirme para comer", añadió la cantante.

Al finalizar la impactante confesión, los internautas no dudaron en dejarle sus mensajes de apoyo a la cantante.

"¿Por qué llora?… siempre está con una sonrisa en los videos… ánimo y siga guerreando", "Los humillados serán enaltecidos lo dice la biblia", "Qué bonito que muestres ese lado emocional dónde cada persona vive su propia lucha", "Eres una persona súper divina en todos los sentidos tu humildad te hace grande", escribieron algunos internautas.

