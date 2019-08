Adamari López deslumbró con hermoso vestido floreado durante boda en la playa

Adamari López se robó todas las miradas este fin de semana con un hermoso vestido floreado que lució durante una boda en la playa a la que asistió.

La conductora publicó la imagen en su Instagram en la que aparece con un fabuloso vestido largo azul y blanco con flores, que sin duda la hizo lucir más hermosa que nunca.

El vestido que lució la puertorriqueña para la boda de su amigo, el chef James del programa ‘Un Nuevo Día’, fue de Misura Store, y completó su look con un peinado recogido.

A través de las redes, recibió miles de comentarios que halagaron su acertado look.

“Que hermosa Adamari, ese vestido te va muy bien”, “no pudiste haber elegido mejor atuendo”, “ese look te favorece mucho, luces fabulosa me encanta”, “eres inspiración, tu belleza no tiene límites”, “cada día más hermosa, me encanta ese vestido”, y “el mejor look para un evento en la playa”, fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora.