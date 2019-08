Los estrenos de agosto que Amazon Prime Video trae para México

La competencia entre los servicios de streaming es feroz. Amazon Prime Video lanzó sus estrenos para México. La plataforma puso en su catálogo exitosas series y películas originales; así como otras producciones que captan la atención de chicos y granes.

Para el público infantil tendrán disponible las películas Pete The Cat, que se estrenará el 9 de agosto, y The Stinky & Dirty Show para el 23 de agosto. Mientras que los amantes de los documentales podrán disfrutar de This is Football (2 de agosto) y Free Meek (9 de agosto), que aborda el arresto del rapero de Philadelphia.

Los estrenos más destacados son:

Hasta que te conocí

La exitosa y conmovedora serie biográfica de Juan Gabriel está en el catálogo de Amazon Prime Video. Desde ya podrás disfrutar de sus destacadas actuaciones y banda sonora de uno de los cantautores más prolíficos de América Latina.

Look Away (No Mires)

Desde el 1 de agosto se estrenó este Thriller psicológico que cuenta la historia de María, una tímida y solitaria chica de secundaria de 17 años. Su vida cambia cuando descubre su siniestro reflejo en el espejo. En su elenco figura Mira Sorvino.

After

Basada en la novela de Anna Todd, esta cinta llegará a Amazon Prime Video el 11 de agosto. Este drama romántico para adolescente, aborda la historia de una chica universitaria que se enamora de un joven problemático. Su banda sonora es liderada por Ariana Grande, con su éxito Dangerous Woman.

El Juego de las llaves

A partir del 16 de agosto, este seriado es una comedia dramática que cuenta con las actuaciones de Maite Perroni y Sebastián Zurita. Se enfoca en ocho amigos, todos en relación estable, que deciden intercambiar parejas mientras intentan liberarse de su rutina diaria y darle un toque picante a su vida amorosa.

No manches Frida 2

La secuela de la divertida película llegará al servicio de streaming el 25 de agosto. Ahora un reformado Zequi está a punto de casarse con el amor de su vida, la adorable Lucy. Vuelven Omar Chaparro y Martha Higareda, acompañados de algunas caras nuevas en otro escenario: la playa.

Carnival Row

El estreno de esta serie original de Amazon, pautado para el 30 de agosto, tiene a Orlando Bloom y Cara Delevingne como protagonistas. Basada en un mundo de fantasía victoriana lleno de creaturas mitológicas inmigrantes, que son temidas por los humanos; por ello se les tiene prohibido vivir, amar o volar con libertad.

