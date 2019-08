Camilla Parker traicionó al príncipe Carlos con otro hombre y lo dejó devastado

View this post on Instagram

‪Thank you to everyone who welcomed The Prince and The Duchess to Wales this week! It was wonderful to meet so many people. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ‬ Diolch am y croeso twymgalon i’r Tywysog a’r Dduges drwy Gymru gyfan yn ystod yr wythnos. Tan tro nesa.‬ 📸 by @chrisjacksongetty ‬