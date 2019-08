VIDEO: Kylie Jenner y Khloé Kardashian se emborrachan durante tutorial de maquillaje

Kylie Jenner y Khloé Kardashian sin duda son las mejores hermanas. Juntas recientemente lanzaron una colección de maquillaje y ahora, se grabaron juntas grabando un tutorial.

Lo curioso del tutorial es que no solo había maquillaje sino también licor… y fue la misma Kylie quien lo dio a conocer a sus seguidores.

La empresaria de 21 años se grabó junto a su hermana mayor de 35, mientras tomaban licor en los trascámaras de la grabación de su tutorial de maquillaje.

En 2018, Kylie, que se convirtió en la millonaria más joven del mundo gracias a su línea de maquillaje, lanzó sus tutoriales Get Ready With Me.

El video de Kylie Jenner y Khloé Kardashian borrachas

En los clips, detalla su rutina de cosméticos para ayudar a las fanáticas a obtener su look, sin embargo, ahora parece que tomará una nueva ruta con este gracioso tutorial.

En el clip, se observa a las hermanas discutiendo sobre quién había bebido más. Luego Kylie dijo: “Ambas tomamos 5 tragos, estamos a punto de filmar pasadas de tragos, prepárate conmigo”, reseñó Daily Mail.

Segundos después Khloé fue vista tomando una botella de licor que sin duda sorprendió a todos los seguidores.

Kylie se encuentra promocionando actualmente su línea Kylie Skin para el cuidado de la piel, una versión muy esperada de los productos de la celebridad.

