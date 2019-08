Los momentos más duros que vivió Selena Gómez sin el apoyo de Justin Bieber

Selena Gómez es una de las artistas más conocida de todo el mundo, sin embargo, no todo en su vida ha sido color de rosa. Los momentos duros han perseguido a la joven de 27 años y una de las etapas más difíciles fue durante su intermitente relación con Justin Bieber.

Recientemente, salió a la luz un hilo de Twitter que revelaba todas las supuestas infidelidades que Justin Bieber habría cometido contra Selena, incluyendo traiciones de amigas cercanas como Kendall y Kylie Jenner.

Desde niña, Selena quería estar frente a las cámaras de televisión y comenzó su carrera en el conocido programa infantil ‘Barney & Friends’.

Sin embargo, su infancia estuvo marcada por críticos momentos, ya que tras la separación de sus padres, la situación económica en su casa no era buena.

Todo su mundo cambió gracias a su participación en la serie de Disney ‘Lo hechiceros de Wavery Place’.

Selena Gómez y Justin Comenzaron una relación siendo muy jóvenes. Con el tiempo, la relación se tornó tóxica debido a las infidelidades y constantes rupturas. La primera de estas separaciones fue en 2012, el mismo año en el que la cantante fue diagnosticada de lupus, una enfermedad que afecta al sistema inmunológico.

Selena Gomez & Kidney Donor BFF Francia Raisa Are Reportedly No Longer Speaking!

Mientras Selena luchaba contra esta enfermedad la intermitencia de la relación con Justin se instaló. Muchas veces la celebridad terminó en la clínica de rehabilitación debido a la depresión producida por el lupus.

La actriz, incluso, debió ser sometida a un trasplante de riñón donado por una de sus mejores amigas. Antes de reaparecer con la noticia del delicado procedimiento, Selena había estado desaparecida de sus redes sociales por mucho tiempo.

Selena Gomez Hasn't Spoken To 'Best Friend' & Organ Donor Francia Raisa In Nearly A Year

