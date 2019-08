El cantante estalló de furia en medio de uno de sus conciertos contra un asistente al evento.

"No me interesa si eres paraco, guerrillero o traqueto": Jean Carlos Centeno confrontó a detractor

Jean Carlos Jimenéz Centeno es uno de los compositores colombo-venezolano más reconocidos en la industria musical colombiana.

Si bien ha dado mucho de que hablar por su trabajo, su reciente actuación es la ha cautivado la atención de los medios de comunicación.

El artista interrumpió su concierto al percatarse que uno de los asistentes al concierto le estaba haciendo un gesto obsceno (mostrándole el delo del corazón); y le reclamó:

"A mí no me interesa si eres paraco, guerrillero o traqueto, y punto. A mí no me hagas así, a mí me respetas", le dijo el cantante vallenato.