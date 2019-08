Thalía Olvino, la nueva Miss Venezuela que buscará coronarse como Miss Universo

Uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, el Miss Venezuela, coronó a su nueva representante, Thalía Olvino, una joven de 19 años quien representó al estado Delta Amacuro y que pasó a la historia al ser la primera ganadora del concurso tras la salida de ‘El Zar de la Belleza’, Osmel Sousa.

Los ojos del mundo están puestos sobre Thalía, ya que su preparación para el Miss Universo no estará en manos de Sousa, quien logró siete coronas universales y un Récord Guinness en sus 37 años como director de la Organización Miss Venezuela.

Thalía Olvina nació en el estado Carabobo (zona central) y es estudiante de Ciencias Gerenciales y Administrativas, disfruta leer, hacer yoga y enseñar, según reseña su perfil en la página oficial del Miss Venezuela.

La nueva Miss Venezuela se caracteriza como una mujer disciplinada

“Me defino como una mujer independiente, emprendedora, valiente y segura, con una personalidad tranquila y cordial. También, me identifica la elegancia, el liderazgo y la autenticidad. Soy amante del deporte y me apasiona mantenerme en constante aprendizaje, mi filosofía de vida consiste en retarme constantemente, superar miedos, aprender de los demás, escuchar y aprovechar las oportunidades con madurez y responsabilidad para evolucionar en todos los planos de mi vida”, afirmó la nueva reina venezolana a la Organización.

Thalía además se destacó por varios años como deportista de nado sincronizado y natación, asegura que esto la ayudó a ser una mujer disciplinada.

“El deporte me enseñó los valores que me definen hoy en día, siempre he deseado incursionar en el mundo del entretenimiento y el modelaje y es por eso que he proyectado mi formación para aprovechar una oportunidad como esta al máximo. Quiero compartir mis ideas y mi historia en una plataforma que pueda llegar a inspirar los corazones de millones de mujeres y que me permita al mismo tiempo crecer a nivel profesional”, destaca la joven.

