María Teresa Matus reaparece en redes sociales con enigmático mensaje

Un verdadero alboroto fue el que provocó la última publicación de María Teresa Matus en Instagram. La expareja de Arturo Vidal publicó una imagen junto a un enigmático mensaje que generó una ola de especulaciones en la red social.

"Enjoy the moments now, because they don’t last forever… (Disfruta los momentos ahora, porque no duran para siempre", escribió, despertando la curiosidad de sus seguidores.

Si bien sus palabras no aludían a nadie en específico, los usuarios de la red social lanzaron sus propias teorías al respecto. En paralelo, María Teresa Matus recibió varios mensajes de apoyo y ánimo, referentes a su reciente quiebre con el jugador del Barcelona. También le recomendaron apoyarse en su familia y hacer caso omiso a los malos comentarios.

"Eres una gran mujer y gran madre. Dios te tiene preparadas cosas buenas y lindas junto a tus hijos. Sigue así linda, cariños y bendiciones" y "Nada es eterno en el mundo. Tú tienes tooooda la razón. Lo bueno dura poco, dicen jajaja. Bendiciones Marité, tú siempre seras la catedral, las otras serán eso, otras jajaja porque ni para capillas les alcanza. Un abrazo", fueron parte de los mensajes que recibió en la imagen que ya supera los 20 mil me gusta.

