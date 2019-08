Así fue como Jake Gyllenhaal confesó su amor por  Jennifer Aniston

Ver a Jennifer Aniston y Jake Gyllenhaal en una relación probablemente encendería al mundo del espectáculo, pues, ella siempre ha sido una de la actrices más sexys de Hollywood y él uno de los solteros más codiciados. Aunque esto parezca improbable una pequeña posibilidad asomó el actor en una ocasión.

Él confesó lo complicado que le resultó protagonizar junto a ella la comedia romántica ‘The Good Girl’.

“Diré que me enamoré de ella durante años. Y trabajar con ella no fue fácil… Yo fui… sí, sí. Eso es todo lo que voy a decir. Fue encantador. No fue difícil, eso es lo que yo diría", relató el actor durante una entrevista televisada a la revista People.

Jennifer Aniston no quedó sorprendida con la declaración de Jake Gyllenhaal

La protagonista de ‘Friends’ de 50 años confesó durante una entrevista a la revista Harper’s que está abierta a iniciar un nuevo romance luego de su separación del actor y guionista, Justin Theroux, hace un par de años.

Desde que ambos dieran esas declaraciones los rumores de romance comenzaron, sin embargo nada fue confirmado nunca.

La Roca sobre Eiza González: Ella está orgullosa de su cultura mexicana Su papel en ‘Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw’ la ha impulsado mucho más al éxito.

Luego de la declaración del actor Aniston opinó acerca de sus declaraciones. “Bueno, ¡no sé por qué lo estamos descubriendo ahora!” agregando “a él le deben gustar las “señoras mayores”, dijo la actriz a Access Hollywood.

Pese a todos los rumores que la han relacionado con varios hombres incluyendo a su exesposo Brad Pitt, Aniston sigue soltera y se ha mostrado feliz con su situación.

Te mostramos en video: