VIDEO Gabriel Soto abandonó furioso un programa de TV por ‘ofender’ a Irina Baeva

Gabriel Soto ama a Irina Baeva y eso está por encima de todas las cosas. Así lo demostró este martes 31 de agosto, cuando abandonó un foro de televisión en Miami por considerar que habían ofendido a su novia.

"Quiero comentarles a todos los que me estaban esperando salir al aire en el programa de El Gordo y la Flaca, me tuve que salir del foro, desgraciadamente no puede realizar la entrevista”, detalló el mismo actor en un video en su Instagram, explicando lo sucedido.

“Al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores Lili Estefan y Raúl de Molina la sentí hostil, fuera de lugar, al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí”, enfatizó el ex esposo de Geraldine Bazán, con quien experimentó un polémico divorcio.

El mal momento que pasó Gabriel Soto

El actor de 44 años explicó las razones por las cuales estaba en el programa de farándula y que en ningún momento se hubiese negado a hablar de su vida personal si se le hubiese pedido de manera respetuosa.

“Me presenté en el programa para hablar de mi obra de teatro Cleopatra metió la pata, no de mi vida personal, si me hubiesen preguntado yo no tengo problema en hablar de eso, simplemente creo que no puedes recibir a un invitado de esa manera, no puedes invitar a alguien a tu casa o burlarte de su presencia o de su llegada”, insistió el protagonista de Vino el amor, telenovela en la que compartió con Irina Baeva por primera vez.

“Me pareció muy hostil, creo que no tenía caso hacer la entrevista y Lili Estefan dijo que habían muchas cosas que aclarar, a ella no le tengo que aclarar absolutamente nada. Iba a hablar de la promoción de mi obra de teatro”, se defendió.

“Nunca me había ido de un programa en toda mi carrera pero creo que no fue la manera correcta de hacer una invitación a un programa”, finalizó Soto su mensaje.

Durante la introducción, Lili mencionó: “Gabriel Soto viene a promocionar su obra de teatro Cleopatra metió la pata”, y Raúl acotó “Irina Baeva metió la pata” y luego rectificó diciendo “fue Gabriel el que metió la pata”.

Te recomendamos en video: