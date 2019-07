Tristan Thompson defendió a Khloé Kardashian sobre los rumores de que ella fue su amante

Tristan Thompson finalmente está aclarando las circunstancias en las que conoció a Khloe Kardashian y también está defendiendo a la madre de su otro hijo.

Con un tuit en su cuenta oficial, Tristan jugó una pequeña defensa tardía, diciendo rotundamente que conoció a Khloe cuando estaba soltero. Han habido reportes que cuando Khloé y Tristan comenzaron a salir, el jugador de baloncesto todavía se encontraba con Jordan Craig, la madre de su primer hijo.

Also, when I met Khloe I was SINGLE. The negative comments that are constantly being directed towards her are unnecessary. She does not deserve all this backlash for my wrong doings. Both Khloè and Jordan have been nothing but great mothers to my kids.

— Tristan Thompson (@RealTristan13) July 31, 2019