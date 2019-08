Princesa Haya de Jordania pide una orden de alejamiento contra su marido en medio de su divorcio

View this post on Instagram

Bu gün Sheik Mohammed al-Maktoum-un altıncı arvadı Princess Haya London məhkəməsinə gedərək boşanma üçün müraciət edib. Məhkəməyə müraciət edərkən evliliyinin məcburi olduğunu bildirib,həmçinin dövlətdən sığınacaq və uşaqlarının Böyük Britaniyadan çıxarılmamasını istəyib. Yoldaşı isə əksinə uşaqların geri qaytarılmasını və Dubaydan çıxarılmamısını tələb edib. Haya öz 4.5 milyard dollarlıq məhkəməsi üçün vəkil olaraq Baroness Fiona Shackleton-u (Princess Diana ilə Prince Charlesi, Paul McCartney ilə Heather Mills boşayan) seçib, yəni möhkəm qırğın olacaq. Nəsə indi bu boşanmaya görə Hayanın üstünə şər atırlar ki (təxmin edirəm şərdi) guya cangüdəni ilə sevgilidir, birazdan da bu qızın ölüm xəbəri gəlsə ikinci Diana vakası yaşayacıq. Prosta burda bir məsələ var ki UK royalları Hayanı qoruyur amma bu şeyx də BƏƏ-nin vice prezidenti və naziridi, yəni artıq bu boşanma ailə məsələsindən çıxıb siyasi məsələyə dönüşüb. Həmçinin Haya İordaniya kralı Abdullanın bacısıdı amma bu Abdulla bacısına dəstək ola bilmir deyə Haya Almaniyaya sonradan isə Londona qaçıb. Sonda isə onu demək istəyirəm ki Hayanın Londona qaçıb sığınacaq olaraq Kensington palace-ın yanındaki 85 milyon euroluq bir evdə yaşaması, qaçarkən ərinin milyonlarını götürməsi, boşanma üçün London kimi varlı kişiləri soğana çevirən bir məhkəməyə müraciət etməsi və vəkil olaraq Fiona-nı seçməsinə görə mənə konkret ləzzət elədi. #princesshaya