Paty Maldonado en picada contra marido de Ale Valle por defender dichos de la periodista

Siguen las repercusiones tras la detención de Cata Pulido, luego que esta cometiera una infracción de tránsito al no llevar puesto el cinturón de seguridad y enfrentar a los uniformados exigiéndoles que le devolvieran su cédula de identidad. Tras la viralización del registro en redes sociales, la actriz fue despedida de La Red, un hecho que se repitió posteriormente con su excompañera en Intrusos Ale Valle, quien se refirió a Carabineros como "cerdos" y "ladrones".

Luego que se conociera la salida de la periodista, su esposo Paulo Latorre la defendió a través de redes sociales. "Si no puedes decir lo q piensas donde estás, es mejor no estar", escribió en Twitter. Sin embargo, sus palabras no pasaron inadvertidas por Paty Maldonado, quien se refirió al tema en su programa Sin Límite, de Radio Agricultura.

"O sea, vuelve a avalar lo que dijo… Yo no entiendo de repente… ¿te has fijado que hay mujeres que defienden a los maridos por la televisión y los medios de comunicación y no entiendo por qué se meten? Me cargan", dijo en el espacio que conduce junto a Raquel Argandoña.

También comparó la situación de la periodista con Cata Pulido, defendiendo a esta última. "El escándalo que armó con respecto al carnet y el cinturón de seguridad, no tiene comparación con lo que dijo la señora Valle", expresó.

Recordemos que tras la desvinculación de la actriz, la opinóloga la incorporó en su café concert Las Viejas Juliás. El sábado 27 de julio debutó la nueva formación en el Enjoy Santiago con un exitoso show.

"Muchas gracias al público que nos acompañó hoy día (27 de Julio), en el Enjoy Santiago. Estamos felices. A tablero vuelto", escribió Paty Maldonado en Instagram.

