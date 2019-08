'Operación Hermanos' y otras películas de Chris Evans que puedes ver en Netflix

Luego de colgar su ajustado traje de Capitán América, Chris Evans estrena su primera película fuera del mundo Marvel con 'Operación Hermanos', estrenada en Netflix el 31 de julio.

En la cinta de suspenso, Chris Evans se adentra a principios de la década de 1980, siguiendo los esfuerzos de rescate de la vida real de los agentes internacionales y los etíopes que utilizaron un retiro de vacaciones en Sudán como un frente para rescatar y evacuar a los etíopes judíos a Israel.

Acorde a las primeras reseñas, es algo pesada, pero la película está destinada a ser un thriller y un drama. El elenco de estrellas incluye a Michael K. Williams, Haley Bennett, Michiel Huisman, Greg Kinnear e incluso Sir Ben Kingsley.

También hay otras cintas de Chris en Netflix:

Snowpiercer

Snowpiercer salió en 2013, poco después de que Chris Evans se uniera al Marvel Cinematic Universe con Captain America: The First Avenger en 2011, y luego The Avengers en 2012. Una cinta sobre el fin del mundo que te dejará sin habla.

Estas son las series que trae Netflix en agosto para México Mindhunter, Las chicas del cable (cuarta temporada) y 45 revoluciones son los estrenos que están por llegar al país Azteca

Scott Pilgrim contra el mundo

Puedes ver lo divertido que es como actor / skater / malvado ex Lucas Lee en Scott Pilgrim vs. the World. Él roba cada segundo de la película. Scott Pilgrim salió en 2010, un año antes de la primera entrega de Capitán América.

Te recomendamos en video