Ingeniosa respuesta de Daniela Ospina a quienes le decían "jirafa"

View this post on Instagram

¿Sabían que siempre me han dicho jirafa? hoy quiero agradecer a todas aquellas personas que me compararon con este majestuoso animal pues la jirafa aparece como tótem mensajero para recordarnos que somos grandiosos, con gran potencial, y nos anima a cumplir desafíos. ¿Ustedes con qué animal se identifican? 🦒🍃