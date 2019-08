“Era un don nadie”: Así se refirió Roberto Palazuelos sobre Luis Miguel

El actor mexicano, quien se autodenomina el “Diamante negro”, Roberto Palazuelos, reveló toda la verdad sobre su verdadera relación con el “Sol de México”, Luis Miguel, y cuestionó que la serie que se realizó sobre el cantante y su vida no es “verídica”

Dentro de sus confesiones, Palazuelos dio a entender que Luismi era un “don nadie” en comparación de otros amigos con los que mantenía un lazo cercano.

“En aquel entonces ubiquémonos de que yo sí tenía amigos verdaderamente poderosos en que Luis Miguel pues era ahí una pelusa, al lado de ellos”, dijo Roberto.

Aprovechó para aclarar que nunca hubo una “enemistad” entre él y Luis Miguel y que sólo fue estrategia de los productores de la serie para hacerla más comercial al público.

“Nunca me peleé, es una mentira, es una mentira de la cual sacan provecho los escritores porque nunca me peleé con él, nunca en la vida, esa escena, ese tipo de escenas sí le pasaron no con uno ni con dos, le pasaron como con cinco de sus amigos”, reveló Palazuelos.

Sobre la serie también desmintió que Luis Miguel lo llevaba a pasear en un avión de lujo. Sobre esto relató: “El avión que él tenía ya era muy viejo y no se podía viajar a diferentes partes del mundo. Lo que muestra la serie es falso”, señaló.

Finalmente, fue enfático en decir que: “Yo nunca voy a ser como él, o sea a mí no me interesa ser como él porque el señor es cantante yo soy actor. Yo nunca le voy a tener envidia a Luis Miguel. Yo no le tengo envidia a nadie, soy muy feliz con lo que soy. Nunca le he tenido envidia, siempre le he tenido admiración”, aseguró.

