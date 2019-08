Brad Pitt "besó" en la boca a esta estrella de Hollywood durante el estreno de su última película

La nueva película de Brad Pitt, Once upon a time in Hollywood, es una de las más comentadas de esta temporada. Durante su gran estreno en Londres, donde estaban todos sus protagonistas, Brad vivió un incómodo momento con una de sus compañeras de reparto.

En las redes sociales aparecieron algunas fotos de Lena Dunham y Brad en el estreno de Once Upon a Time in Hollywood. En ellas, está todo el elenco reunido, incluyendo Leonardo DiCaprio y el director Quentin Tarantino. Lena quiso saludarlo a todos.

Cuando se acercó a Brad Pitt, fue directamente a besarlo en algún lugar entre su mejilla y sus labios. Honestamente, podría haber sido un susurro, pero solo Brad y Lena comparten ese conocimiento ahora.

No está claro donde fue el beso de Lena pero todos los comentarios en redes sociales, y de personas presentes en el lugar, aseguran que intentó besar al nominado al Oscar en los labios, lo cual pareció no agradarle.

La última vez que Lena y Brad aparecieron en los titulares juntos fue cuando filmaron Once Upon a Time en Hollywood el año pasado, y ella le mostró su ropa interior a Brad.

Ella explicó lo que sucedió en ese momento "Eso fue entre tomas, [con] él tratando de relajarse y repasar sus líneas. Tenía sentido en el momento. Estábamos hablando de muñecas kewpie. ¿Saben qué es una muñeca kewpie? Es como un ilustrado personaje de la década de 1920. Alguien preguntó: "¿Qué es una muñeca kewpie?" Y dije: 'Bueno, puedo mostrarte. Tengo uno aquí a mi lado'… Si lo tienes ilustrado en tu cuerpo, ¿quién eres para no mostrar esto?".

