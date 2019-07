Tiago Correa responde a las acusaciones de infidelidad de Ignacia Allamand

El pasado viernes, Ignacia Allamand asistió al estelar de Chilevisión Podemos Hablar, en donde se sinceró respecto a su quiebre matrimonial con Tiago Correa, que estuvo motivado por episodios de infidelidad por parte del actor. Durante el programa, se sinceró respecto al tema y reveló detalles acerca de estas indiscreciones.

"Una infidelidad en el matrimonio es un atentado a tu proyecto de vida", dijo la actriz, señalando que fue el mismo Tiago el que reconoció los hechos y que había sido "con más de una…".

Pero, ¿qué dice Tiago Correa? El pasado martes, el actor realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y respondió algunas preguntas formuladas por los usuarios de la red social. Sin embargo, muchas de estas inquietudes aludieron a las declaraciones de Allamand, un tema del que habló brevemente.

"Ignacia sigue hablando de tu infidelidad", comentó una usuaria, siendo ignorada por el actor que actualmente se encuentra radicado en México. "Ignacia Allamand habló de tu infidelidad ¿No te molesta?", insistió la mujer, pese a su indiferencia.

"Ignacia habló de ti", comentó nuevamente la usuaria, a lo que el actor respondió escuetamente. "No, no me molesta. No sé bien lo que dijo, la verdad estoy enfocado en mi trabajo. Son cosas pasadas, muy lejanas ya y sanadas desde mi lado. Le mando muchos cariños a Ignacia, un beso enorme y que sea muy feliz. Lo he dicho muchas veces también en persona. Ella lo sabe", expresó.

