Acusan a Oriana Marzoli de intervenir su rostro y es comparada con Gala Caldirola

Una nueva publicación de Oriana Marzoli está dando de qué hablar, y todo se debe al aspecto que mostró en una reciente fotografía que compartió en Instagram.

La venezolana apareció en un evento celebrado en el resort Destino Pacha, ubicado en Ibiza, y llamó la atención por lo extraño que lucía su rostro. Inmediatamente, los usuarios de la red social presumieron que se había realizado una intervención estética. Y es que sus labios se veían mucho más gruesos, por lo que la acusaron de abusar de las cirugías.

"Qué labios más naturales", "Me ha costado encontrarte entre tanto retoque. Eras guapa y lo sigues siendo, pero no pareces tú", y "Te has pasado con el ácido", señalaron algunos de sus seguidores.

Sin embargo, los comentarios que más se repitieron, fueron aquellos en los que la comparaban con la modelo Gala Caldirola, con quien tuvo una muy mala relación durante su permanencia en el reality Doble Tentación. "Te convertiste en lo que decías que odiabas", dijo una persona. "Te pareces a la Gala", expresó otra.

Otros, incluso, señalaron que lucía como una figura del museo de cera de Las Condes, a modo de burla. "Que h… tu cara, se parece a una recreación de la casa de cera de Chile", señaló otro usuario.

"No pidas permiso para volar, las alas son tuyas y el cielo no es de nadie", escribió Oriana Marzoli.

