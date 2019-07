Cancelaron el desfile de Victoria’s Secret 2019

Uno de los mayores eventos de Victoria’s Secret era su popular desfile anual, pero al parecer fue cancelada la edición 2019 del mismo.

Así lo informó la modelo Shanina Shaik. La modelo australiana le dijo a The Daily Telegraph que el desfile anual que ha sido transmitido por CBS y ABC en los últimos años, no tendrá lugar en 2019, reseñó en su portal ET Online.

“Desafortunadamente, el show de Victoria's Secret no se llevará a cabo este año", dijo Shaik, quien participó en el desfile de modas en 2011, 2012, 2014, 2015 y 2018. "Es algo a lo que no estoy acostumbrada porque cada año alrededor de esta fecha estoy entrenando como un ángel. Pero estoy seguro de que en el futuro sucederá algo”.

Cancelado el desfile de Victoria’s Secret

“Estoy segura de que están tratando de trabajar en la marca y en nuevas formas de hacer el desfile, porque es el mejor desfile del mundo”, agregó.

En mayo, el Wall Street Journal informó que el desfile de moda no se televisaría en 2019, aunque no se mencionó que el espectáculo no ocurriera en absoluto. El medio informó que, en un memorando interno enviado a los empleados, el presidente y director ejecutivo Les Wexner de L Brands, el principal vendedor minorista de Victoria's Secret, dijo que ‘había decidido repensar el tradicional desfile de modas de Victoria's Secret’.

Según los informes, Wexner dijo que la compañía se centraría este año en desarrollar contenido y un nuevo tipo de evento “de manera que empuje los límites de la moda en la era digital global”.

Kendall Jenner, Gigi Hadid, Adriana Lima y más asistieron al desfile de modas del año pasado, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York.

